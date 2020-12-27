Темнокожие куклы радуют африканских детей на Рождество
Маленькие жители Кот-д'Ивуара в этом году получают от Санта-Клауса не совсем привычные подарки. Это темнокожие куклы-африканки...
Дата загрузки: 2020-12-27
Маленькие жители Кот-д’Ивуара в этом году получают от Санта-Клауса не совсем привычные подарки. Это темнокожие куклы-африканки. Их поставляет местная компания, которая хочет развить в детях любовь к собственной культуре и идентичности.
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