Третий карантин: израильтяне негодуют

В Израиле объявили третий карантин. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сказал, что он начнётся с вечера 27 декабря..

В Израиле объявили третий карантин. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сказал, что он начнётся с вечера 27 декабря и продлится 14 дней.

Ограничения будут включать закрытие магазинов и рынков, сокращения количества рейсов общественного транспорта, частичное закрытие школ, а также ограничение на перемещение граждан в радиусе одного километра от дома.

Исключения сделают для тех, кто едет на работу или отправился купить критически необходимые товары.

При этом в период рождественских праздников собрания людей ограничили до 10 человек в закрытых помещениях и до 100 на свежем воздухе.

Торговцы на рынке в Тель-Авиве в основном недовольны.

[продавец на рынке в Тель-Авиве]:

«Для меня это смертельный удар. У нас нет средств к существованию, нет других источников дохода. Для всех, кто здесь работает, это единственный способ заработать. И это не богатые люди, они живут одним днём». [продавец на рынке в Тель-Авиве]:

«С воскресенья всё закрывается, и это нас уничтожит. Мы пережили два карантина, но третий нас убьёт. Это будет наш конец. Мы не хотим закрываться».

Впрочем, есть и те, кто поддерживает меры правительства.

[продавец на рынке в Тель-Авиве]:

«Думаю, закрытие необходимо. Люди не слушаются рекомендаций. Как владелец бизнеса на рынке я думаю, что потери ощутимы, но в долгосрочной перспективе это важно».

Население Израиля составляет около девяти миллионов человек. При этом число случаев инфицирования в стране приближается к 400 тысячам, а скончалось от болезни более 3000 человек.

Недавно Министерство здравоохранения страны также сообщило, что выявило четырёх заболевших новым штаммом SARS-CoV-2, который обнаружили в Великобритании и некоторых других странах. Он значительно заразнее первоначального вируса.

Третий карантин вводят на фоне развернувшейся в Израиле вакцинации от коронавируса. Министр здравоохранения отметил, что процесс завершат за несколько месяцев.

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