Венесуэльцы встретили Рождество без традиционного праздничного блюда халлака

В Венесуэле нынешнее Рождество не для всех стало праздником. Многие семьи не смогли купить детям подарки,..

В Венесуэле нынешнее Рождество не для всех стало праздником. Многие семьи не смогли купить детям подарки, украсить дом и даже сделать праздничный ужин. Длительный экономический кризис породил дефицит продуктов и гиперинфляцию. Трудностей добавила и пандемия.

Венесуэльцы обычно готовят на Рождество традиционное блюдо халлака, но сейчас многим это не по карману.

[Ейсон Мартинес, житель Каракаса]:

«Такой зарплаты не хватает на (рождественский) ужин с семьей. Но надо жить дальше». [Карини Мартинес, жительница Каракаса]:

«Есть проблемы с водой, с газом. Трудно, но Рождество проходит тяжело для всех».

В некоторых семьях ситуация получше. Например, у этих венесуэльцев есть родственники за границей. Они помогли с продуктами.

Халлаку готовят всей семьёй. Её делают из нежного кукурузного теста с начинкой. В ход идут мясо, изюм, оливки, каперсы и лук. Пирожок заворачивают в банановые листья, перевязывают крепкими нитками и варят.

[Норбелис Риэра, жительница Каракаса]:

«В условиях нынешнего экономического кризиса нельзя забывать традицию (приготовления халлаки), потому что её истоки лежат в нашей культуре. Нельзя допустить, чтобы у нас отняли культуру и наши традиции».

Происхождение халлаки доподлинно неизвестно. Но есть легенда, что её придумали рабы в колониальную эпоху. Они готовили рождественские блюда для хозяев, а из остатков продуктов делали угощения для себя. Дочь одного рабовладельца попросила халлаку и попробовала вместе с семьёй. Еда им так понравилась, что они попросили приготовить её на ужин.

С тех пор халлака считается рождественским блюдом во всех слоях общества.

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