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Неожиданная находка: в Западной Австралии обнаружили сипух

Неожиданная находка: в Западной Австралии обнаружили сипух

Группа природозащитников обнаружила популяцию австралийской сипухи там, где до этого этих птиц никогда не встречали. Местные..

Дата загрузки: 2020-12-28

Группа природозащитников обнаружила популяцию австралийской сипухи там, где до этого этих птиц никогда не встречали. Местные жители уже думают, как их защитить, и даже надеются, что эти хищники помогут справиться с грызунами.
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