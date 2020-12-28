Неожиданная находка: в Западной Австралии обнаружили сипух
Группа природозащитников обнаружила популяцию австралийской сипухи там, где до этого этих птиц никогда не встречали. Местные..
Дата загрузки: 2020-12-28
Группа природозащитников обнаружила популяцию австралийской сипухи там, где до этого этих птиц никогда не встречали. Местные жители уже думают, как их защитить, и даже надеются, что эти хищники помогут справиться с грызунами.
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