Натали Кроу и Остин Тэтман познакомились в детском саду и сразу подружились. Они три года ходили в один детский сад в городе Окала, штат Флорида, пока семья Натали не переехала в Коннектикут. Раньше было не так много способов поддерживать связь, поэтому дети не общались.
Однажды Натали нашла фамилию Остина в старой адресной книге и решила написать ему в Facebook. Молодые люди начали переписываться. Натали приехала в родной город спустя 12 лет после разлуки. Она вспоминает, что при встрече почувствовала родственную душу. Они начали встречаться.
Через несколько лет после встречи в родном городе Остин решил сделать Натали предложение. Молодой человек дал каждому члену семью табличку с надписью: «Ты выйдешь за меня?» Девушка с радостью согласилась. Натали и Остин поженились через 22 года после первой встречи и на свадьбе показали гостям свою детскую фотографию.
Свадьбу сыграли через 22 года после первой встречи
Натали Кроу и Остин Тэтман познакомились в детском саду и сразу подружились. Они три года ходили в один детский сад в городе Окала, штат Флорида, пока семья Натали не переехала в Коннектикут. Раньше было не так много способов поддерживать связь, поэтому дети не общались.