Два комитета Европарламента одобрили договор о торговле с Великобританией

Два комитета Европейского парламента, которые отвечают за отношения с Великобританией, большинством голосов утвердили торговое соглашение между..

Два комитета Европейского парламента, которые отвечают за отношения с Великобританией, большинством голосов утвердили торговое соглашение между Лондоном и Брюсселем. Это стало завершающим шагом к финальной ратификации договора.

Комитеты по иностранным делам и торговле совместно отдали 108 голосов за документ. Один голос был против и четверо членов воздержались.

Теперь соглашение должен утвердить Европейский парламент. Это будет окончательным шагом перед тем, как документ в декабре подпишут Великобритания и ЕС.

Выступая перед голосованием, законодатель Кристоф Хансен предупредил, что, если Европарламент отклонит договор, то это навредит европейским компаниям.

[Кристоф Хансен, член Европарламента]:

«Одобрение Договора о торговле и кооперации означает юридическую определённость для компаний, которые работают в сложных обстоятельствах, когда сети поставок нарушены «брекситом», а также, конечно, пандемией».

Законодатель Бернд Ланге, который возглавляет Комитет по международной торговле, предупредил коллег, что парламентский орган ЕС не одобрит договор, если Великобритания не выполнит протокол Соглашения о выходе по Северной Ирландии.

[Бернд Ланге, член Европарламента]:

«Совершенно очевидно, что дата пленарного голосования не назначена, и для этого есть причина. Мы хотим видеть чёткие обязательства по выполнению Протокола по Северной Ирландии».

Напомним, ЕС начал юридическую процедуру против Великобритании за то, что Лондон в одностороннем порядке изменил некоторые пункты договора, которые касаются Северной Ирландии. Так, он продлил переходный период, после которого начнутся проверки товаров, ввозимых из Великобритании в Северную Ирландию и обратно.

По условиям «брексита», Северная Ирландия фактически останется в едином рынке ЕС. А вот таможенный контроль будут вести между ней и Великобританией.

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