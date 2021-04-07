ЕС обещает Турции новое стабильное финансирование за сдерживание беженцев

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с правительством Турции вопрос беженцев. Во время переговоров в..

[Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии]:

«Турция должна уважать международные нормы и стандарты в области прав человека, которые, кстати, страна обязалась соблюдать как член-основатель Совета Европы. Я глубоко обеспокоена тем, что Турция вышла из Стамбульской конвенции. Речь идёт о защите женщин и детей от насилия. Это явно неправильный сигнал».

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с правительством Турции вопрос беженцев. Во время переговоров в Анкаре она пообещала стабильный поток финансирования на решение миграционного кризиса. Взамен Ляйен потребовала от турецкого правительства соблюдать права человека.

В Турции остаётся около четырёх миллионов беженцев, в основном, сирийцев. Анкара в последнее время неоднократно обвиняла ЕС в невыполнении обязательств в рамках миграционного соглашения 2016 года. Согласно документу, она должна сдерживать поток беженцев в обмен на финансовую помощь.

В прошлом месяце на саммите ЕС объявил, что начинает работу по укреплению торговых связей с Турцией и предоставления дополнительных средств на беженцев.

[Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии]:

«Мы ожидаем, что Турция будет придерживаться своих обязательств и выполнит их. Это включает предотвращение нерегулярных отправлений беженцев, а также возобновление операций по их возвращению с греческих островов в Турцию без каких-либо задержек».

На саммите ЕС также предупредил Анкару о возможных санкциях, если она возобновит разведку энергоресурсов в спорных водах Средиземного моря.

На территории средиземноморья также претендуют члены ЕС Греция и Кипр. Напряжённость возросла в августе, когда фрегаты ВМС Турции и Греции сопровождали суда, ведущие разведку углеводородов в спорных водах. Евросоюз поддержал Афины, а Анкара обвинила блок в предвзятости. Позже стороны начали переговоры.

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