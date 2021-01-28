Великобритания вслед за ЕС дала зелёный свет самолётам 737 MAX
Великобритания вслед за ЕС дала американской компании Boeing зелёный свет на полёты Boeing 737 MAX. Разрешение..
Дата загрузки: 2021-01-28
Согласно заявлению британского ведомства, самолёты одобрили после того, как убедились, что их можно эксплуатировать безопасно.
При этом большую часть проверок Управление гражданской авиации Великобритании проводило ещё в составе европейской структуры. Из ЕС страна окончательно вышла лишь 1 января этого года, когда завершился переходный период «брексита».
Теперь британские авиакомпании смогут выполнять пассажирские рейсы на самолётах 737 MAX, однако при условии тщательных проверок. Единственная компания, которая эксплуатирует такие самолёты в стране, – это туроператор TUI.
Регулирующие органы по всему миру оценивают доработки программного обеспечения самолётов MAX, которые производила компания Boeing в последние месяцы. Запрет на полёты этой модели повсеместно ввели после двух смертоносных авиакатастроф в 2019 году, в результате которых в общей сложности погибло 346 человек. Тогда, как выяснили, причиной крушений стала электроника, которая не позволяла пилотам взять контроль над управлением самолётов.
Запрет на полёты 737 MAX в США сняли в ноябре. За этим последовали такие же распоряжения в Бразилии и Канаде.
Между тем, сама компания уже в третий раз отложила выпуск своего нового самолёта 777X из-за больших финансовых потерь. Теперь в эксплуатацию судно поступит к концу 2023 года.
Коронавирусный кризис вызвал резкое падение спроса на крупнейшие в отрасли авиалайнеры. Авиакомпании пытаются отложить либо отменить покупку самолётов из-за карантинных ограничений на международные полёты. А это сказывается на доходах авиастроителей.
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