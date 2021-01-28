Великобритания вслед за ЕС дала зелёный свет самолётам 737 MAX

Великобритания вслед за ЕС дала американской компании Boeing зелёный свет на полёты Boeing 737 MAX. Разрешение выдало британское Управление гражданской авиации. Ранее такой же запрет сняло и Агентство по авиационной безопасности ЕС.

Согласно заявлению британского ведомства, самолёты одобрили после того, как убедились, что их можно эксплуатировать безопасно.

При этом большую часть проверок Управление гражданской авиации Великобритании проводило ещё в составе европейской структуры. Из ЕС страна окончательно вышла лишь 1 января этого года, когда завершился переходный период «брексита».

Теперь британские авиакомпании смогут выполнять пассажирские рейсы на самолётах 737 MAX, однако при условии тщательных проверок. Единственная компания, которая эксплуатирует такие самолёты в стране, – это туроператор TUI.

Регулирующие органы по всему миру оценивают доработки программного обеспечения самолётов MAX, которые производила компания Boeing в последние месяцы. Запрет на полёты этой модели повсеместно ввели после двух смертоносных авиакатастроф в 2019 году, в результате которых в общей сложности погибло 346 человек. Тогда, как выяснили, причиной крушений стала электроника, которая не позволяла пилотам взять контроль над управлением самолётов.

Запрет на полёты 737 MAX в США сняли в ноябре. За этим последовали такие же распоряжения в Бразилии и Канаде.

Между тем, сама компания уже в третий раз отложила выпуск своего нового самолёта 777X из-за больших финансовых потерь. Теперь в эксплуатацию судно поступит к концу 2023 года.

Коронавирусный кризис вызвал резкое падение спроса на крупнейшие в отрасли авиалайнеры. Авиакомпании пытаются отложить либо отменить покупку самолётов из-за карантинных ограничений на международные полёты. А это сказывается на доходах авиастроителей.

Короткая ссылка на эту страницу: