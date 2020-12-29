В Хорватии произошло землетрясение силой 5,2 балла
В центральной части Хорватии произошло землетрясение силой 5,2 балла. Как сообщили местные СМИ со ссылкой на..
Дата загрузки: 2020-12-29
После основного землетрясения последовал афтершок силой 4,9 балла.
Подземные толчки ощущали и в столице. А в спасательные службы города Сисак в 40 минутах езды от эпицентра поступило более сотни звонков. В то же время о пострадавших сообщений нет.
[Кристина Икич Баничек, мэр Сисака]:
«Горожане до сих пор звонят в пожарные и спасательные службы. <…> Самое важное, что никто не получил телесных повреждений, и мы постепенно восстанавливаем рухнувшие дымоходы и фасады, чтобы никто не пострадал».
[Андрей Пленкович, премьер-министр Хорватии]:
«Мы приехали поддержать жителей Сисака, Петрини и других городов, пострадавших от землетрясения. К сожалению, как год начался, так он и закончился».
Напомним, в марте в результате землетрясения силой 5,3 балла в Загребе 27 человек пострадали, один погиб.
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