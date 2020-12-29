В Хорватии произошло землетрясение силой 5,2 балла

В центральной части Хорватии произошло землетрясение силой 5,2 балла. Как сообщили местные СМИ со ссылкой на..

В центральной части Хорватии произошло землетрясение силой 5,2 балла. Как сообщили местные СМИ со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр находился в 50 километрах юго-восточнее столицы Загреба.

После основного землетрясения последовал афтершок силой 4,9 балла.

Подземные толчки ощущали и в столице. А в спасательные службы города Сисак в 40 минутах езды от эпицентра поступило более сотни звонков. В то же время о пострадавших сообщений нет.

[Кристина Икич Баничек, мэр Сисака]:

«Горожане до сих пор звонят в пожарные и спасательные службы. <…> Самое важное, что никто не получил телесных повреждений, и мы постепенно восстанавливаем рухнувшие дымоходы и фасады, чтобы никто не пострадал». [Андрей Пленкович, премьер-министр Хорватии]:

«Мы приехали поддержать жителей Сисака, Петрини и других городов, пострадавших от землетрясения. К сожалению, как год начался, так он и закончился».

Напомним, в марте в результате землетрясения силой 5,3 балла в Загребе 27 человек пострадали, один погиб.

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