Растёт число жертв землетрясения на Сулавеси

На индонезийском острове Сулавеси продолжает расти число погибших в результате землетрясения, которое произошло в пятницу. [Радитья..

[Радитья Джати, представитель нац. агентства по ЧС]:

«86 человек погибло, 15 тысяч были эвакуированы, 826 получили телесные повреждения».

На индонезийском острове Сулавеси продолжает расти число погибших в результате землетрясения, которое произошло в пятницу.

Землетрясение силой 6,2 балла и последовавшие за ним сильные афтершоки разрушили более 400 домов, два отеля, больницу и здание местной администрации.

[Нур Самсиах, мать погибшего]:

«Мой сын был на нижнем этаже здания больницы и не смог выбраться. Он оказался под завалами».

Сильно пострадал город Мамуджу в провинции Западный Сулавеси. Именно здесь погибло больше всего людей. Жертвы также есть в соседнем регионе Маджене.

Спасатели продолжают разбирать завалы. Под ними, как предполагается, ещё остаются люди.

Между тем в Мамуджу начали восстанавливать подачу электроэнергии и телефонную связь.

По данным учёных, это землетрясение сравнимо с землетрясением 1969 года в Западном Сулавеси, которое убило 64 человека и вызвало цунами. В этот раз угрозы цунами нет.

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