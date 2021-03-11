10 лет после землетрясения и цунами: история японского гончара в 13-м поколении

Грязь и обломки – всё, что осталось от гончарной мастерской Тосихару Оноды в японской префектуре Фукусима...

Грязь и обломки – всё, что осталось от гончарной мастерской Тосихару Оноды в японской префектуре Фукусима.

Он гончар в тринадцатом поколении. Стиль его керамики называется оборисомаяки. Это та самая посуда, которая издаёт высокий писк, когда открывается печь для обжига, а на глазури появляются трещины.

11 марта 2011 года Онода как раз закончил заполнять печь новой партией кувшинов, мисок и других изделий, когда в районе АЭС «Фукусима» началось мощное землетрясение. Оно навсегда изменило его жизнь.

[Тосихару Онода, переживший бедствие]:

«Когда началось землетрясение, печь передо мной начала стучать, и внезапно всё, что было внутри, упало. Мне впервые в жизни стало так страшно. Даже если бы я и захотел убежать, то не смог – меня парализовало».

Вскоре после этого произошла авария на АЭС «Фукусима», из-за чего радиация распространилась на районы, где десятки гончарных мастерских работали последние 300 лет. Всех эвакуировали.

Десять лет спустя Онода вернулся в родной город Намиэ. Говорит, что здесь всё изменилось. Около половины его коллег занялись другим ремеслом, и примерно 80% территории города пока недоступны из-за высокого уровня радиации.

Глину и глазурь, которые когда-то придавали изделиям характерный сине-зеленый блеск, собирать и обрабатывать тоже нельзя. Но, несмотря на все потери, Онода не сдаётся.

[Тосихару Онода, переживший бедствие]:

«Я хочу передать стиль оборисомаяки, традицию с историей более чем в 300 лет, следующим поколениям. Это моя цель. Надеюсь, это смогут перенять как можно больше людей».

Онода всё ещё надеется, что однажды сможет снова открыть свою мастерскую в Намиэ. А пока же он и другие оставшиеся гончары будут работать в новой студии, которую скоро планируют открыть. Там они будут продавать свою продукцию, а также передавать знания новому поколению мастеров.

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