Телеканал NTD

Серия землетрясений у Новой Зеландии: 25 афтершоков и угроза цунами

Серия землетрясений у Новой Зеландии: 25 афтершоков и угроза цунами

У берегов Новой Зеландии произошла серия мощных землетрясений, за которыми последовали десятки афтершоков. Первое силой 7,2..

Дата загрузки: 2021-03-05

У берегов Новой Зеландии произошла серия мощных землетрясений, за которыми последовали десятки афтершоков.

Первое силой 7,2 балла было зафиксировано в 900 километрах от восточного побережья острова Северный. Затем землетрясение такой же силы произошло у архипелага Кермадек к северо-востоку от Северного. Вскоре в том же районе случилось третье, самое мощное землетрясение силой 8,1 балла.

Потом было 25 афтершоков силой более 5 баллов.

Поскольку три подземных толчка в океане произошли за восемь часов, власти объявили срочную эвакуацию из-за угрозы цунами. Предполагалось, что высота волны может достичь трёх метров.

Тысячи жителей на северном и восточном побережье острова Северный поспешили перебраться на возвышенности, поскольку сработали предупреждающие сирены.

Также предупреждение о больших волнах выпустили в Австралии, Чили и Вануату. А в королевстве Тонга волны действительно появились.

А это любительское видео, снятое на мобильный телефон в посёлке Токомару-Бэй на острове Северный. Видно, как к берегу движется волна. Но, по всей видимости, она оказалась небольшой и никаких разрушений не принесла, поскольку, как стало известно позже, Управление по чрезвычайным ситуациям Новой Зеландии предупреждение о цунами отменило.

Несмотря на опасность, многие новозеландцы пришли в места с хорошим обзором посмотреть на большую волну.

[жительница города Уокатан]:
«Тут очень много людей, эвакуировали целый город. Теперь это город-призрак».

[житель города Уокатан]:
«Тут припаркованы грузовики и машины. Люди тоже стоят, ждут цунами. Пока ничего не происходят, но все взволнованы».

О разрушениях или травмах в результате землетрясен
Короткая ссылка на эту страницу:

Читать...
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...