Серия землетрясений у Новой Зеландии: 25 афтершоков и угроза цунами
У берегов Новой Зеландии произошла серия мощных землетрясений, за которыми последовали десятки афтершоков. Первое силой 7,2..
Дата загрузки: 2021-03-05
Первое силой 7,2 балла было зафиксировано в 900 километрах от восточного побережья острова Северный. Затем землетрясение такой же силы произошло у архипелага Кермадек к северо-востоку от Северного. Вскоре в том же районе случилось третье, самое мощное землетрясение силой 8,1 балла.
Потом было 25 афтершоков силой более 5 баллов.
Поскольку три подземных толчка в океане произошли за восемь часов, власти объявили срочную эвакуацию из-за угрозы цунами. Предполагалось, что высота волны может достичь трёх метров.
Тысячи жителей на северном и восточном побережье острова Северный поспешили перебраться на возвышенности, поскольку сработали предупреждающие сирены.
Также предупреждение о больших волнах выпустили в Австралии, Чили и Вануату. А в королевстве Тонга волны действительно появились.
А это любительское видео, снятое на мобильный телефон в посёлке Токомару-Бэй на острове Северный. Видно, как к берегу движется волна. Но, по всей видимости, она оказалась небольшой и никаких разрушений не принесла, поскольку, как стало известно позже, Управление по чрезвычайным ситуациям Новой Зеландии предупреждение о цунами отменило.
Несмотря на опасность, многие новозеландцы пришли в места с хорошим обзором посмотреть на большую волну.
[жительница города Уокатан]:
«Тут очень много людей, эвакуировали целый город. Теперь это город-призрак».
[житель города Уокатан]:
«Тут припаркованы грузовики и машины. Люди тоже стоят, ждут цунами. Пока ничего не происходят, но все взволнованы».
О разрушениях или травмах в результате землетрясен
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