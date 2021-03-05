Серия землетрясений у Новой Зеландии: 25 афтершоков и угроза цунами

У берегов Новой Зеландии произошла серия мощных землетрясений, за которыми последовали десятки афтершоков.

Первое силой 7,2 балла было зафиксировано в 900 километрах от восточного побережья острова Северный. Затем землетрясение такой же силы произошло у архипелага Кермадек к северо-востоку от Северного. Вскоре в том же районе случилось третье, самое мощное землетрясение силой 8,1 балла.

Потом было 25 афтершоков силой более 5 баллов.

Поскольку три подземных толчка в океане произошли за восемь часов, власти объявили срочную эвакуацию из-за угрозы цунами. Предполагалось, что высота волны может достичь трёх метров.

Тысячи жителей на северном и восточном побережье острова Северный поспешили перебраться на возвышенности, поскольку сработали предупреждающие сирены.

Также предупреждение о больших волнах выпустили в Австралии, Чили и Вануату. А в королевстве Тонга волны действительно появились.

А это любительское видео, снятое на мобильный телефон в посёлке Токомару-Бэй на острове Северный. Видно, как к берегу движется волна. Но, по всей видимости, она оказалась небольшой и никаких разрушений не принесла, поскольку, как стало известно позже, Управление по чрезвычайным ситуациям Новой Зеландии предупреждение о цунами отменило.

Несмотря на опасность, многие новозеландцы пришли в места с хорошим обзором посмотреть на большую волну.

[жительница города Уокатан]:

«Тут очень много людей, эвакуировали целый город. Теперь это город-призрак». [житель города Уокатан]:

«Тут припаркованы грузовики и машины. Люди тоже стоят, ждут цунами. Пока ничего не происходят, но все взволнованы».

О разрушениях или травмах в результате землетрясен

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