Более 300 тыс. умерших: Бразилия превращается в мировой эпицентр пандемии

Бразилия перешагнула печальный рубеж в 300 тысяч смертей от COVID-19. Теперь крупнейшую латиноамериканскую страну называют мировым..

Бразилия перешагнула печальный рубеж в 300 тысяч смертей от COVID-19. Теперь крупнейшую латиноамериканскую страну называют мировым эпицентром пандемии.

Из всех смертей от коронавируса в мире каждая четвёртая приходится на Бразилию.

Есть сразу несколько факторов, которые усугубляют кризис. Это задержки с вакцинацией, распространение нового более заразного штамма вируса, а также нехватка общенациональных ограничений, связанных с пандемией.

[Алешандри Наими Барбоза, инфекционист]:

«Увеличение дневной смертности в последние месяцы, к сожалению, приводит нас к печальному прогнозу в 500 тысяч смертей к концу года. Есть вероятность, что к концу пандемии страна превзойдёт США и станет местом с самым большим числом умерших».

Недавно президент страны Жаир Болсонару обратился к нации с обещанием, что предоставит населению больше вакцин. Он также говорит, что правительство в рамках недавно сформированного комитета будет активнее координироваться с властями на уровне штатов и обсуждать необходимые меры.

[Жаир Болсонару, президент Бразилии]:

«С самого начала пандемии я говорил, что перед нами две самых больших трудности: вирус и безработица. Правительство не прекращало принимать важные меры, чтобы побороть вирус. Оно также не прекращало принимать меры, чтобы сдержать хаос в экономике и предотвратить безработицу и голод».

Между тем, число новых случаев COVID-19 в Бразилии остаётся высоким. Так, 24 марта оно составило более 90 500 человек. Это на несколько сотен меньше абсолютного антирекорда для страны. 17 марта заболевших выявили более 90 800.

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