Землетрясение в Японии: более 100 пострадавших

Более 100 человек пострадали в результате сильного землетрясения на северо-востоке Японии. Оно произошло в том же..

Более 100 человек пострадали в результате сильного землетрясения на северо-востоке Японии. Оно произошло в том же районе, что и землетрясение, вызвавшее разрушительное цунами около 10 лет назад. Учёные считают, что это был его афтершок.

Нынешние подземные толчки были силой 7,3 балла. При этом предупреждения о цунами не последовало. Потом за сутки произошло ещё около 40 менее сильных землетрясений.

Незначительные повреждения есть в городе Иваки примерно в 50 километрах от АЭС «Фукусима», пострадавшей в 2011 году. В некоторых домах выбило стёкла, со старых зданий сыпались фрагменты фасадов и крыши, на дорогах образовались небольшие трещины. Сотрудникам местной библиотеки пришлось собирать упавшие с полок книги.

[Норико Камая, сотрудница метеобюро Японии]:

«В районах, где сильно трясло, повышен риск обрушения домов и схода оползней. Пожалуйста, следите за сейсмической активностью и дождями. Без крайней необходимости, пожалуйста, не ездите в опасные места. Позаботьтесь о своей безопасности».

Напомним, в результате землетрясения силой 9 баллов, которое произошло 11 марта 2011 года, на северо-востоке Японии погибло почти 20 тысяч человек. Оно также вызвало худшую за 25 лет атомную катастрофу.

Метеорологи предупреждают о возможности новых афтершоков силой до 6 баллов в ближайшие дни.

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