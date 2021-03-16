40 000 подземных толчков: на исландском полуострове Рейкьянес ждут извержения

Исландцы на полуострове Рейкьянес истосковались по нормальному сну. За последние три недели здесь произошло 40 тысяч..

[Раннвейг Гвюдмюндсдоттир, жительница Гриндавика]:

«В Гриндавике сейчас не очень комфортно. Все недосыпают, потому что трясёт весь день, а ночью один толчок сильнее другого. Некоторые достигают силы в 3 балла, некоторые – больше четырёх. Сегодня произошло землетрясение магнитудой 5,4. Всё попадало с полок».

Исландцы на полуострове Рейкьянес истосковались по нормальному сну. За последние три недели здесь произошло 40 тысяч подземных толчков. Это больше, чем за весь прошлый год. Труднее всего приходится жителям Гриндавика.

Через Рейкьянес проходит линия Срединно-Атлантического хребта. В этой области на дне Атлантического океана расходятся тектонические плиты. Поэтому на полуострове постоянно фиксируют вулканическую активность. По словам учёных, нынешние подземные толчки вызваны движением магмы. Сейчас она находится на глубине в километр.

[Сигридюр Кристьянсдоттир, геофизик]:

«Произошло восемь землетрясений магнитудой более 5 и примерно 50 подземных толчков магнитудой 4. Это высокая активность, и мы раньше не наблюдали подобного на Рейкьянесе. О таком не упомянуто ни в научных, ни в исторических записях».

Учёные ожидают, что подземные толчки завершатся извержением местных вулканов.

[Сигридюр Кристьянсдоттир, геофизик]:

«Сейчас мы просто ждём и наблюдаем, выйдет ли магма на поверхность. И как только это произойдёт, сейсмическая активность, вероятно, снизится. Думаю, люди вздохнут с облегчением. Я знаю, что жители Гриндавика немного устали».

В начале марта власти предупредили местных жителей о возможном извержении. В случае необходимости людей эвакуируют на морских судах.

Однако такого бедствия, как при извержении Эйяфьядлайёкюдля в 2010 году, здесь не ожидают. Тогда выброс облака вулканического пепла нарушил международное авиасообщение во всей Северной Европе.

[Сигридюр Кристьянсдоттир, геофизик]:«Это будет небольшое извержение. На поверхности появятся трещины, через которые польётся магма. Это будет в некотором роде живописное зрелище. Больших выбросов не произойдёт, поскольку здесь нет ледниковой воды».

Вулканологи говорят, что лавовые фонтаны во время извержения, возможно, будут высотой от 20 до 100 метров.

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