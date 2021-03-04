В Греции произошло сильное землетрясение

В Греции произошло землетрясение силой 6,2 балла. Эпицентр находился близ городов Лариса и Эласон в центральной..

В Греции произошло землетрясение силой 6,2 балла. Эпицентр находился близ городов Лариса и Эласон в центральной части страны. Там повреждены здания и автомобили, люди поспешили покинуть свои дома.

В деревне Дамаси, где живёт около полутора тысяч человек, пострадало здание школы. У некоторых домов обрушились крыши и стены.

Местных жителей эвакуировали на футбольный стадион.

[Виктория Мегка, жительница деревни Дамаси]:

«Нас разместили на стадионе, много людей. Но нам не выдали даже масок для защиты от коронавируса. Нам нужно принести маски, воду и базовые товары. Нужны палатки для детей и пожилых».

В другой деревне пожарные спасли пожилого мужчину, чей дом частично обрушился.

Землетрясение также вызвало несколько оползней, в том числе на автодороге. В одном из мостов появилась большая трещина.

Подземные толчки ощущались и в Афинах.

Сообщений о серьёзно пострадавших или о погибших не поступало.

Сейсмологи сказали, что после основного землетрясения была ещё серия афтершоков, причём три из них были силой более 4 баллов. Они советуют оставить школы закрытыми в ближайшие дни.

Короткая ссылка на эту страницу: