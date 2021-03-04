В Греции произошло сильное землетрясение
В Греции произошло землетрясение силой 6,2 балла. Эпицентр находился близ городов Лариса и Эласон в центральной..
Дата загрузки: 2021-03-04
В деревне Дамаси, где живёт около полутора тысяч человек, пострадало здание школы. У некоторых домов обрушились крыши и стены.
Местных жителей эвакуировали на футбольный стадион.
[Виктория Мегка, жительница деревни Дамаси]:
«Нас разместили на стадионе, много людей. Но нам не выдали даже масок для защиты от коронавируса. Нам нужно принести маски, воду и базовые товары. Нужны палатки для детей и пожилых».
В другой деревне пожарные спасли пожилого мужчину, чей дом частично обрушился.
Землетрясение также вызвало несколько оползней, в том числе на автодороге. В одном из мостов появилась большая трещина.
Подземные толчки ощущались и в Афинах.
Сообщений о серьёзно пострадавших или о погибших не поступало.
Сейсмологи сказали, что после основного землетрясения была ещё серия афтершоков, причём три из них были силой более 4 баллов. Они советуют оставить школы закрытыми в ближайшие дни.
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