«Скатертью дорога»: в Нью-Йорке попрощались с плохими воспоминаниями 2020 года

На Таймс-сквер в Нью-Йорке люди выстраиваются в очередь, чтобы избавиться от плохих воспоминаний года. Они записывают..

[Джонатан Беннетт, ведущий]:

«Самое волнующее – то, что по сравнению с другими новогодними праздниками этот Новый год особенный. Это потому, что все люди, весь мир нуждается в этом новом году. Так что, думаю, даже если на Таймс-Сквер не придут тысячи человек, в воздухе всё равно будет витать радостное волнение».

На Таймс-сквер в Нью-Йорке люди выстраиваются в очередь, чтобы избавиться от плохих воспоминаний года. Они записывают самое неприятное для себя на специальный бланк, а потом торжественно опускают его в измельчитель бумаги. Так они надеются начать новый год с чистого листа.

Люди хотят попрощаться с воспоминаниями о пандемии, мерах соцдистанцирования, видеоконференцсвязи и об удалённой работе. Впрочем, некоторые видят и пользу в событиях 2020 года.

[жительница Нью-Джерси]:

«Думаю, все извлекли хороший урок, который заключается в том, чтобы больше ценить всё, что имеете, и свою семью. Наша семья ещё больше сблизилась во время этих событий. Это точно хороший опыт».

Церемонию проводят на Таймс-сквер с 2007 года. А 31 декабря за минуту до полуночи здесь по флагштоку с 23-метровой высоты соскользнёт новогодний шар, украшенный хрустальными кристаллами.

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