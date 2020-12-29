Не для слабонервных: в египетском спа-салоне делают змеиный массаж
Не многим хочется расслабиться при виде змей. Но спа-салон в Каире надеется это изменить. Здесь делают..
Дата загрузки: 2020-12-29
Сеанс длится полчаса. Сначала в спину втирают масло, а потом выпускают змей. Здесь используют 28 видов неядовитых пресмыкающихся.
[Дия Зейн, клиент спа-салона]:
«Когда змей положили мне на спину, я почувствовал лёгкость и словно обновился. Сначала я волновался и боялся. Но страх, тревога и напряжение уменьшились, и тело расслабилось, когда змеи ползали по мне. У меня даже прибавилось уверенности в себе».
Владелец спа-салона говорит, что змеиный массаж уменьшает боль в мышцах и суставах. Одновременно улучшается кровообращение и высвобождаются эндорфины. Даже уходят отрицательные мысли и эмоции.
Но эта процедура всё же не для слабонервных.
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