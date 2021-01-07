Чирлидеры танцуют у вокзала в Токио, чтобы подбодрить людей

Зрелищное выступление чирлидеров скрасило утро у железнодорожного вокзала в столице Японии. Девушки надеются поднять настроение людям, поскольку власти в очередной раз хотят ввести режим ЧС в Большом Токио.

Команда чирлидеров устраивает такие шоу уже десять лет. Но сейчас эта миссия для них приобрела особый смысл.

[Куми Асадзума, чирлидер]:

«В этот период люди очень сильно страдают. Но если бы мы плакали, то люди тоже были бы подавлены. Поэтому, набравшись смелости, мы хотим сделать шаг вперёд и улыбнуться, чтобы подбодрить всех. Мы надеемся, что людям станет хоть немного лучше».

Вдохновляющий танец вызывает у прохожих улыбки. Некоторые спешат сфотографировать выступление.

[жительница Токио]:

«Со следующей недели я буду работать дома, и это трудно. Но я ободрилась, посмотрев это маленькое шоу. Думаю, теперь смогу пережить эти трудные времена».

Обычно девушки раз в неделю выступают в Токио и раз в неделю – в соседней префектуре Канагава. Но теперь им нельзя танцевать в общественных местах.

[Куми Асадзума, чирлидер]:

«Мы будем танцевать дома и делать съёмку на компьютер или смартфон. Потом мы будем транслировать выступление в социальных сетях».

Большой Токио объединяет Токийский столичный округ и большую часть префектур Тиба, Канагава и Сайтама.

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