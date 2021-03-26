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Скрипач играет в бразильской больнице, чтобы пробудить в людях надежду

Скрипач играет в бразильской больнице, чтобы пробудить в людях надежду

Будни в одной из больниц Рио-де-Жанейро стали менее напряжёнными благодаря бразильскому музыканту Криштиану. Уже с утра..

Дата загрузки: 2021-03-26

Будни в одной из больниц Рио-де-Жанейро стали менее напряжёнными благодаря бразильскому музыканту Криштиану. Уже с утра он играет на скрипке, успокаивая и врачей, и пациентов.

[Криштиану ди Андради, скрипач]:
«Музыка вдохновляет людей, тем более во время пандемии. Когда люди более изолированы, тогда они больше всего нуждаются в музыке. Она даёт ощущение безопасности и пробуждает надежду».

Врачи благодарят, а пациенты аплодируют. Они рады маленьким концертам.

[Криштиану ди Андради, скрипач]:
«Музыку нужна во всех больницах. Она воссоединяет человека с его истинным «я», со священным и даёт надежду».

Эпидемиологическая ситуация в Бразилии продолжает ухудшаться. В больницу попасть трудно. Но Криштиану не жалеет усилий. Он хочет принести немного радости и медикам, и их подопечным.
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