Скрипач играет в бразильской больнице, чтобы пробудить в людях надежду
Будни в одной из больниц Рио-де-Жанейро стали менее напряжёнными благодаря бразильскому музыканту Криштиану. Уже с утра..
Дата загрузки: 2021-03-26
[Криштиану ди Андради, скрипач]:
«Музыка вдохновляет людей, тем более во время пандемии. Когда люди более изолированы, тогда они больше всего нуждаются в музыке. Она даёт ощущение безопасности и пробуждает надежду».
Врачи благодарят, а пациенты аплодируют. Они рады маленьким концертам.
[Криштиану ди Андради, скрипач]:
«Музыку нужна во всех больницах. Она воссоединяет человека с его истинным «я», со священным и даёт надежду».
Эпидемиологическая ситуация в Бразилии продолжает ухудшаться. В больницу попасть трудно. Но Криштиану не жалеет усилий. Он хочет принести немного радости и медикам, и их подопечным.
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