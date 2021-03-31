Германия ограничит использование вакцины AstraZeneca
Германия ограничит использование вакцины AstraZeneca от COVID-19 для людей в возрасте 60 лет и старше, а..
Дата загрузки: 2021-03-31
Этот шаг согласовали 16 федеральных земель Германии. Он стал ответом на многочисленные случаи тромбоза мозга у пациентов.
[Ангела Меркель, канцлер Германии]:
«Рекомендации комитета по вакцинам основаны на экспертных мнениях и собраны за последние недели во время изучения очень редких, но серьёзных случаев тромбоза у людей, которым сделали прививку AstraZeneca. Выводы комитета невозможно игнорировать. Вот почему федеральное правительство и власти земель решили им последовать».
Решение может стать серьёзным препятствием для кампании вакцинации в Германии.
[Йенс Шпан, министр здравоохранения Германии]:
«Несомненно, неудача заключается в том, что одна из доступных нам вакцин представляет риск для определённой возрастной группы. До вчерашнего дня был зарегистрирован 31 случай тромбоза после вакцинирования препаратом AstraZeneca. К сожалению, девять из них закончились летально».
66-летняя Ангела Меркель также сказала, что сама пока не сделала прививку, но надеется, что такая возможность представится ей уже скоро.
[Ангела Меркель, канцлер Германии]:
«Когда придёт моя очередь, я сделаю прививку. Также препаратом AstraZeneca. Скоро моя очередь может подойти. Но нужно посмотреть, как процесс будет идти в Берлине и разных землях».
Ограничения на использование вакцины начинают действовать со среды. Ранее многие страны ЕС и остального мира по тем же причинам временно приостановили использование препарата AstraZeneca. Однако позже европейский регулятор объявил, что не нашёл явной связи между вакциной и случаями тромбоза. После этого вакцинацию возобновили.
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