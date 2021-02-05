Новые испытания: поможет ли смешение вакцин защититься от штаммов COVID

Миру угрожает до 4000 вариаций SARS-CoV-2. И британские учёные начали исследования с целью найти защиту от..

Миру угрожает до 4000 вариаций SARS-CoV-2. И британские учёные начали исследования с целью найти защиту от всех возможных штаммов.

На первом этапе они проверят эффективность смешанных доз вакцины. Так, группе добровольцев будут вводить сначала вакцину Pfizer, а затем через 4-12 недель – препарат AstraZeneca. Потом посмотрят, какой иммунный ответ это даёт. Также планируют экспериментировать в обратном порядке.

[Мэттью Снейп, эксперт по вакцинам]:

«Подобные смешанные дозы применяют и для других болезней, таких как Эбола, ВИЧ и гепатит В».

Как предполагается, первые результаты исследований будут известны уже к июню.

С начала пандемии были зарегистрированы тысячи мутаций вируса. Среди них особенно опасными оказались британский, южноафриканский и бразильский штаммы. Они более заразны, поэтому быстрее распространяются среди населения. Кроме того, смертность от них среди пациентов, входящих в группу риска, выше.

Тем временем, правительства по всему миру изучают возможность внедрения паспортов иммунизации. Некоторые считают, что это позволит восстановить экономическую деятельность. Однако есть опасения, что это также может привести к социальной изоляции большого числа людей.

Биометрическая компания iProov, а также фирма по кибербезопасности Mvine уже получили финансирование от британского правительства на разработку паспорта иммунизации.

[Эндрю Бад, глава iProov]:

«Есть очень много спорных вопросов, вопросов дискриминации. И на это нужно смотреть с двух сторон. Во-первых, существует проблема привилегированности. Также проблема разделения по возрастному показателю. То есть, в первую очередь прививки сделают пожилым, таким как я. Поэтому молодые не будут иметь доступа к услугам».

При этом в некоторых странах уже начали внедрять что-то вроде паспортов иммунизации. Например, в США людей с ними пропускают на спортивные мероприятия.

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