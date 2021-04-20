«Солнечные» морозильные камеры помогут в Африке с хранением рыбы и вакцин

Рыбак Антони Фианни везёт на лодке свою новую морозильную камеру. Он живёт на острове у южного..

Рыбак Антони Фианни везёт на лодке свою новую морозильную камеру.

Он живёт на острове у южного побережья Кот д’Ивуара, и в его деревню электричество пока не провели.

Вот почему этот морозильник не совсем обычный. Работает он от солнечных панелей.

«Кулбоксы» разработала компания PEG Africa со штаб-квартирой в Гане. Это доступный способ хранить быстропортящиеся продукты там, где нет доступа к электросети.

[Антони Фианни, рыбак]:

«Некоторую рыбу мы коптим, чтобы сохранить подольше. Другую кладём в лёд, чтобы она полежала два-три дня перед поездкой на рынок. Сегодня лёд дорогой, поэтому мы надеемся на эту морозильную камеру».

Антони и его жена приборели «Кулбокс» в рассрочку. Теперь благодаря ему могут хранить улов до десяти дней.

Впрочем, в компании PEG Africa говорят, что такие установки на солнечных панелях пригодятся не только рыбакам. Также они станут огромным подспорьем в секторе медицины. Благодаря им, например, можно будет хранить вакцину от коронавируса, что позволит ускорить процесс вакцинации в Африке.

[Тьерри Адонис, глава PEG Africa в Кот д’Ивуаре]:

«Если у правительств и Министерств здравоохранения нет этой холодной логистической цепи, то, очевидно, люди, живущие в отдалённой местности, не получат доступа к вакцинам».

В настоящее время эти морозильные камеры тестируют в рыбацких деревнях Сенегала и Кот д’Ивуара. Также компания начала поставлять их в некоторые медицинские центры.

Согласно статистике, около 60% всех учреждений здравоохранения в странах Африки к югу от Сахары не имеют доступа к электричеству.

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