Исследование: вакцина Pfizer вызывает высокий иммунный ответ у пожилых от 80 до 96 лет

Американская вакцина Pfizer вызывает сильный иммунный ответ у пожилых. К такому выводу пришли исследователи в Великобритании. Они выяснили, что реакция, которая помогает защитить организм от тяжёлого протекания COVID и летального исхода, возникает у 98% пациентов в возрасте от 80 до 96 лет.

Учёные собрали данные 100 пожилых людей в Великобритании. Он выяснили, что у пациентов, которые раньше переболели COVID, антитела начинали активно вырабатываться уже после первой дозы. При этом иммунный ответ сохранялся высоким и после второй прививки.

100 человек, которые участвовали в исследовании, жили отдельно друг от друга и не в домах престарелых. Они получили по две дозы вакцины Pfizer с интервалом в три недели. Им сделали прививки ещё до того, как в Великобритании постановили, что промежуток между двумя дозами нужно увеличить до 12 недель.

Исследование возглавили профессор Пол Мосс и преподаватель Хелен Парри из Бирмингемского университета. Они говорят, что у самых пожилых в возрасте 96 лет уровень антител также был высоким. И это очень обнадёживает.

По словам учёных, иммунные измерения были проведены через две недели после второй дозы. В лабораторных испытаниях исследователи обнаружили, что сыворотка образцов крови участников активно нейтрализовала вирус SARS-CoV-2.

Если же использовали мутировавший штамм вируса P.1, который был впервые обнаружен в Бразилии, уровень нейтрализации снижался в 14 раз. Впрочем, прививка всё же сохраняла высокую эффективность против этого варианта.

Компания Pfizer разработала свой препарат совместно с немецкой фирмой BioNTech. Недавно она обновила результаты своих клинических испытаний и сообщила, что вакцина эффективна на 91%. Ранее этот показатель превышал 95%.

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