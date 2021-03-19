Европейский регулятор назвал вакцину AstraZeneca безопасной и эффективной

Европейское агентство лекарственных средств и аналогичное ведомство в Великобритании подтвердили, что вакцина от COVID-19 компании AstraZeneca..

Европейское агентство лекарственных средств и аналогичное ведомство в Великобритании подтвердили, что вакцина от COVID-19 компании AstraZeneca – безопасна и эффективна.

Ранее из-за сообщений о ряде редких случаев образования тромбов в сосудах головного мозга у пациентов, привитых вакциной AstraZeneca, более десяти стран приостановили использование этого препарата.

Теперь многие отменяют запрет.

Европейское агентство сделало вывод после расследования. Оно отметило, что не смогло установить связь между образованием тромбов и самой вакциной. При этом ведомство планирует тщательнее изучить этот вопрос.

[Сабин Штраус, глава Комитета оценки рисков]:

«Эта вакцина безопасна и эффективна в предотвращении смертей от COVID-19. И её преимущества продолжают превосходить любые риски. Комитет не нашёл проблем с качеством или брака каких-то партий препарата».

Агентство изучило данные 20 миллионов человек, которым сделали прививку вакциной. Согласно его выводам, препарат в целом не увеличивает риск образования тромбов.

[Сабин Штраус, глава Комитета оценки рисков]:

«Более того, поскольку вакцина эффективна в предотвращении заболевания COVID-19, которое само по себе является причиной образования тромбов, она, вероятно, снижает риск тромбоза в целом».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что и сам планирует сделать прививку препаратом AstraZeneca, который был разработан совместно с Оксфордским университетом.

[Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании]:

«Оксфордская вакцина безопасна, и вакцина Pfizer безопасна. Самое небезопасное – это подхватить COVID-19, поэтому очень важно сделать прививку, как только подойдёт ваша очередь».

Германия, Италия, Франция и Испания, а также ряд других европейских стран уже объявили, что возобновят вакцинацию препаратом AstraZeneca.

Впрочем, некоторые страны, включая Швецию, сказали, что им нужно больше времени для принятия решения.

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