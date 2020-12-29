В заповеднике Конго выращивают осиротевших горилл

Этот самец по кличке Мистер Сид – один из сорока представителей подвида западной равнинной гориллы в..

Этот самец по кличке Мистер Сид – один из сорока представителей подвида западной равнинной гориллы в заповеднике Лесио-Луна в Республике Конго. Лесничие постоянно патрулируют природный парк, наблюдая за обезьянами и выслеживая браконьеров.

Они также ищут осиротевших молодых горилл. Их селят на огороженной территории.

[Самюэль Гебу, лесничий]:

«Самая важная миссия – найти детёнышей горилл, вырастить их и выпустить в природу, чтобы вид не исчез».

За последнюю четверть века в заповеднике вырастили и выпустили на волю около 40 горилл.

[Окандза Стеве, лесничий]:

«Мы проводим много времени с гориллами, поэтому они стали для нас как деревенские дети».

Западная равнинная горилла обитает в лесах Габона, ЦАР, Камеруна, Анголы, Экваториальной Гвинеи, Демократической Республики Конго и Республики Конго. В 2007 году этот подвид объявили находящимся под угрозой исчезновения. За последние 25 лет популяция горилл сократилась на 60 процентов. Причина в браконьерстве, потере среды обитания и распространении болезней, таких как лихорадка Эбола.

[Бертен Мбанги, администратор заповедника]:

«Борьба с браконьерством – одна из главных целей заповедника, поскольку его географическое положение удобно для охотников, которые ищут мясо для продажи в крупных городах. Опасность исходит не только от жителей отдалённых деревень, но и от горожан из Браззавиля».

Сотрудники заповедника также повышают осведомлённость людей о том, что необходимо сохранить исчезающий подвид горилл. Они проводят разъяснительную работу в деревнях и выступают по национальному телевидению.

В заповеднике заботятся о сохранении и других видов животных, а также оберегают растительность.

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