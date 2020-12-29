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Итоги года глазами волонтёра из Москвы: благодарность за опыт

Итоги года глазами волонтёра из Москвы: благодарность за опыт

К концу года многие подводят итоги. 2020-й был самым необычным и даже пугающим годом для многих...

Дата загрузки: 2020-12-29

К концу года многие подводят итоги. 2020-й был самым необычным и даже пугающим годом для многих. Однако, согласно опросам, большинство россиян относятся к этому году с благодарностью. Среди них москвичка Людмила, которая впервые стала социальным волонтёром, выйдя из зоны комфорта в самое опасное время.
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