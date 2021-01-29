Двое боливийцев создали заповедник для спасения пчёл

Спасатели пчёл – так можно назвать эту пару из Боливии. В то время как по всему..

[Эрик Паредес, пчеловод]:

«Пчёлы невероятно важны для нашей планеты. Было доказано, что они отвечают за 70% производства продуктов питания по всему миру. С этой точки зрения наша работа очень важна».

Спасатели пчёл – так можно назвать эту пару из Боливии. В то время как по всему миру сокращается численность этих насекомых, Эрик Паредес со своей женой возрождают их популяции. Пчёлы исчезают главным образом из-за потери среды обитания. В Боливии местом их жизни остаются леса, которые масштабно вырубают.

Последние 10 лет супруги обходят регион вдоль и поперёк в поисках пчелиных семей, которые можно было бы спасти. Затем они отвозят их в свой заповедник под названием «Орихидеи». Там они переселяют пчёл в новые деревянные ульи. Супруги утверждают, что спасли уже десять видов местных пчел.

[Эрик Паредес, пчеловод]:

«Мы хотим превратить это место в учреждение по исследованию пчел. Не только для вида пчёл Apis Mellifera, но и для всех местных безжальных пчел. Мы также хотим передать эти знания в различные регионы, чтобы этих насекомых стали больше ценить».

Юнгас – это влажный горный регион на западе Боливии. В последнее время здесь активно вырубают деревья под плантации коки. Площадь полей уже составляет около 22 тысяч гектаров. Это вывело Боливию на третье место в мире по объёмам производства кокаина после Колумбии и Перу.

Кроме вырубки деревьев на сокращение популяции пчёл также повлияло интенсивное использование пестицидов, изменение климата и растущая урбанизация.

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