Козлы-сёрферы учат калифорнийских детей не бояться воды
Калифорнийский сёрфер Дана Макгрегор всегда любил кататься на волнах. Но только после того, как он однажды..
Дата загрузки: 2021-03-31
Теперь 42-летний мужчина учит детей кататься на досках для сёрфинга, а также помогает им преодолеть страх воды. И компанию ему в этом составляют два его козла Писмо и Гровер.
[Дана Макгрегор, сёрфер с козами]:
«Честно, я просто чувствую, что должен делать людей счастливее. Так сложилось, что у меня есть козлы, и я почему-то взял их кататься на сёрфе. Ещё так получилось, что я обожаю детей. Всё сложилось просто чудесно».
Обычно Дана приезжает на пляж к огромным надувным сёрфом. На нём могут уместиться не только он и его питомцы, но и его знакомые с детьми. Всей компанией они демонстрируют отдыхающим, как весело можно проводить время.
[Дана Макгрегор, сёрфер с козами]:
«Сёрфинг – это свобода, которую невозможно найти больше нигде. Это чистый спорт, и он прекрасен. Это катание по волнам, которые Бог нам даёт. Это исцеление, радость, свобода и мир».
Дети, которые раньше боялись вставать на доску, с лёгкостью преодолевают страх.
[Милея Роббинс, 10-летняя отдыхающая]:
«Было весело. Конечно, первый раз немного страшновато. Но когда не останавливаешься, то становится очень весело».
[Миранда Роббинс, 8-летняя отдыхающая]:
«Весело. Самое смешное, что сначала пугаешься, а потом, когда видишь, как другие это делают, то понимаешь, что это вообще не страшно».
После катания Дана вместе с питомцами устраивает целое представление для публики.
[Дана Макгрегор, сёрфер с козами]:
«Я купил одного козла, чтобы он съел ядовитый дуб у меня на заднем дворе. Я решил взять его покататься, и теперь у меня козлы-сёрферы».
Дана ведёт обучение в своём лагере к северу от Санта-Барбары. Там он обучает не только сёрфингу, но и футболу.
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