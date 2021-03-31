Козлы-сёрферы учат калифорнийских детей не бояться воды

Калифорнийский сёрфер Дана Макгрегор всегда любил кататься на волнах. Но только после того, как он однажды..

Калифорнийский сёрфер Дана Макгрегор всегда любил кататься на волнах. Но только после того, как он однажды взял с собой своего питомца, он по-настоящему осознал своё призвание.

Теперь 42-летний мужчина учит детей кататься на досках для сёрфинга, а также помогает им преодолеть страх воды. И компанию ему в этом составляют два его козла Писмо и Гровер.

[Дана Макгрегор, сёрфер с козами]:

«Честно, я просто чувствую, что должен делать людей счастливее. Так сложилось, что у меня есть козлы, и я почему-то взял их кататься на сёрфе. Ещё так получилось, что я обожаю детей. Всё сложилось просто чудесно».

Обычно Дана приезжает на пляж к огромным надувным сёрфом. На нём могут уместиться не только он и его питомцы, но и его знакомые с детьми. Всей компанией они демонстрируют отдыхающим, как весело можно проводить время.

[Дана Макгрегор, сёрфер с козами]:

«Сёрфинг – это свобода, которую невозможно найти больше нигде. Это чистый спорт, и он прекрасен. Это катание по волнам, которые Бог нам даёт. Это исцеление, радость, свобода и мир».

Дети, которые раньше боялись вставать на доску, с лёгкостью преодолевают страх.

[Милея Роббинс, 10-летняя отдыхающая]:

«Было весело. Конечно, первый раз немного страшновато. Но когда не останавливаешься, то становится очень весело». [Миранда Роббинс, 8-летняя отдыхающая]:

«Весело. Самое смешное, что сначала пугаешься, а потом, когда видишь, как другие это делают, то понимаешь, что это вообще не страшно».

После катания Дана вместе с питомцами устраивает целое представление для публики.

[Дана Макгрегор, сёрфер с козами]:

«Я купил одного козла, чтобы он съел ядовитый дуб у меня на заднем дворе. Я решил взять его покататься, и теперь у меня козлы-сёрферы».

Дана ведёт обучение в своём лагере к северу от Санта-Барбары. Там он обучает не только сёрфингу, но и футболу.

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