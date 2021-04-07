ЕС дал Кипру исключительное право производить и продавать сыр халуми

Производители знаменитого сыра халуми на Кипре могут вздохнуть с облегчением. Теперь продавать этот упругий и слегка..

Производители знаменитого сыра халуми на Кипре могут вздохнуть с облегчением. Теперь продавать этот упругий и слегка солоноватый молочный продукт в ЕС будут только они. Страна зарегистрировала халуми в Евросоюзе в качестве торговой марки, подтвердив своё исключительное право на этот сыр.

Как считает производитель халуми Георге Петру, статус в ЕС подтвердил, что этот сыр изобрели именно на Кипре. До сих пор точно не установили место происхождения этого продукта. На Кипре считают, что его начали производить там ещё в 1500 году.

[Георге Петру, производитель халуми]:

«К сожалению, в последние годы многие страны пытались копировать нас. Регистрация очень поможет. Так, другие страны не будут производить халуми или что-то подобное и вводить покупателей в заблуждение».

Петру начал заниматься производством в 1982 году, используя 250 литров молока в день.

Теперь 220 работников предприятия ежедневно обрабатывают 250 тонн молока, поставляя сыр в 40 стран мира.

В целом сыр халуми для Кипра – вторая по объёмам статья экспорта после фармацевтических препаратов. Последние пять лет эта индустрия ежегодно увеличивалась на 20%.

Главной преградой для регистрации торговой марки оставались различия в рецептах. Халуми производят из нескольких видов молока: козьего, овечьего и коровьего. Разница в пропорциях была очень большой. Стандарт обещают утвердить до 2024 года.

Благодаря особенностям производства температура плавления халуми выше, чем других сыров. То есть его можно жарить и запекать на гриле.

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