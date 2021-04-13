В Эквадоре президентом неожиданно стал банкир Гильермо Лассо

Жители эквадорском столицы выражают поддержку банкиру Гильермо Лассо после его неожиданной победы на президентских выборах. Во..

[Хуан Перальта, житель Кито]:

«Посмотрим. Я как житель Кито и эквадорец всегда хотел перемен. Возможно, они добьются того, что обещали. Надеюсь, перемены будут. Мы уже устали от несправедливости в нашей стране». [Сантьяго Боада, житель Кито]:

«Я не голосовал за Лассо, но речь, которую он произнёс вечером, была очень трогательной, он говорил искренне. Я желаю ему самого лучшего. Надеюсь, ему будет работаться легко, и он будет сотрудничать с парламентом». [Консуэла Теэран, жительница Кито]:

«Думаю, люди счастливы, поскольку это была воля людей. И думаю, с этим президентом страна будет становиться лучше и лучше».

Жители эквадорском столицы выражают поддержку банкиру Гильермо Лассо после его неожиданной победы на президентских выборах. Во время предвыборной агитации он обещал восстановить экономику, пострадавшую из-за коронавируса. При этом избиратели не поддались на уговоры его соперника-социалиста, который обещал повышение пособий, выплат и пенсий.

Итог выборов определили во втором туре, в котором Лассо получил 52% голосов избирателей. Теперь 65-летний избранный президент должен будет найти способ подтолкнуть экономику, привлечь иностранные инвестиции и создать новые рабочие места.

Его предшественник Ленин Морено, который с трудом удерживал государственные финансы, решил не переизбираться на второй срок.

При этом соперник Лассо Андрес Араус обещал каждой бедной семье одноразовую помощь в 1000 долларов, а также возврат к программам социального обеспечения бывшего президента Рафаэля Корреа.

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