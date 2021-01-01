Нет сдачи: как венесуэльцы справляются с нехваткой наличной валюты

Использование долларов в Венесуэле становится всё более привычным явлением на фоне запредельной инфляции. В 2020 году..

Использование долларов в Венесуэле становится всё более привычным явлением на фоне запредельной инфляции. В 2020 году она, по данным оппозиции, составила 4000%.

Большинство людей по-прежнему получают зарплату в боливарах. Однако из-за падения курса национальной валюты, при пересчёте в доллары минимальная зарплата составляет всего около одного доллара в месяц. По этой причине многие пытаются трудоустроиться неофициально, чтобы им платили в твёрдой валюте.

Бизнес по покупке и продаже долларов также процветает. Причём банкноты низкого достоинства стоят больше, поскольку они в большом дефиците. Именно нехватка таких банкнот стала самой большой проблемой.

Продавцы часто теряют клиентов, если нет сдачи. Другие же позволяют оплачивать большую часть покупки долларами, а оставшуюся часть – боливарами.

[Валькирия Гарсия, владелица базы по продаже овощей]:

«Расплачиваться в иностранной валюте сложно, поскольку нет сдачи. Банкноты в 1 и 5 долларов не циркулируют, в банкоматах их снять невозможно, поэтому клиенты, которые приходят с 20 или 100-долларовыми банкнотами, недовольны». [покупательница]:

«Нужны боливары на банковском счету и доллары наличными, поскольку расплачиваться наличными боливарами почти невозможно. Частично платишь долларами, и частично – боливарами».

Нехватку сдачи решают несколькими способами. Продавцы создают особые ваучеры, пишут расписки о задолженности либо просто предлагают на сдачу какой-то другой товар.

[Аналис Диас, покупательница]:

«Всё очень дорого. Боливары мы теперь почти не используем, всё оплачиваем долларами. Если расплачиваться ими, то нужно ещё иметь боливары на банковском счету, иначе придётся тратить все доллары».

Президент-социалист Николас Мадуро, который в течение многих лет запрещал использование долларов в местных транзакциях, ослабил валютный контроль в 2018 году после снижения доходов от продажи нефти и ужесточения санкций США.

Теперь он приветствует использование долларов, называя их «спасательным кругом и формой сопротивления». Впрочем, переход на твёрдую валюту происходит несистемно и спонтанно, что ставит многих в затруднительное положение.

В стране циркулирует около двух миллиардов долларов наличными. В основном, в обращении – банкноты номиналом 20, 50 и 100 долларов.

Короткая ссылка на эту страницу: