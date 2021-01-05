Новое поколение австралийских ковбоев: обучаются с нуля, схватывают всё на лету
В севере Австралии завершился сезон экспорта скота. И в отличие от других отраслей, эта сфера чувствует..
Дата загрузки: 2021-01-05
В севере Австралии завершился сезон экспорта скота. И в отличие от других отраслей, эта сфера чувствует себя достаточно хорошо на фоне пандемии. Это позволило продолжить обучать новое поколение ковбоев. Давайте познакомимся с юношей из Западной Австралии, который уже превращается в профессионала, хотя впервые сел на лошадь в начале 2020 года.
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