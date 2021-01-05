Какой дом получился из пещеры

В 38 лет врачи поставили Анджело Мастропьетро диагноз «рассеянный склероз». Он мечтал уехать из города, полностью изменить образ жизни и построить дом в уединённом месте.

Однажды во время прогулки на велосипеде в районе Уайр-Форест в графстве Вустершир он оказался возле заброшенной пещеры. Анджело решил превратить 700-летнюю пещеру в дом своей мечты. Он купил участок земли с пещерой и занялся обустройством.

Он работал один и потратил 1000 часов, чтобы расчистить пещеру. Внутри был песчаник. Анджело вывез около 80 тонн горной породы. Получилось несколько помещений.