Телеканал NTD

Какой дом получился из пещеры

Какой дом получился из пещеры
Какой дом получился из пещеры

В 38 лет врачи поставили Анджело Мастропьетро диагноз «рассеянный склероз». Он мечтал уехать из города, полностью изменить образ жизни и построить дом в уединённом месте.

Однажды во время прогулки на велосипеде в районе Уайр-Форест в графстве Вустершир он оказался возле заброшенной пещеры. Анджело решил превратить 700-летнюю пещеру в дом своей мечты. Он купил участок земли с пещерой и занялся обустройством.

Он работал один и потратил 1000 часов, чтобы расчистить пещеру. Внутри был песчаник. Анджело вывез около 80 тонн горной породы. Получилось несколько помещений.

В результате усилий пещера превратилась в комфортное жилище: с полом с подогревом, благоустроенной кухней, WiFi, водопроводом, внутренними двориками и деревенским декором.

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