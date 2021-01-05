Пожилые австралийцы наслаждаются игрой в пеший футбол
Пожилые австралийцы не спеша гоняют мяч по стадиону в Канберре. Они играют в пеший футбол. Он..
Дата загрузки: 2021-01-05
Пожилые австралийцы не спеша гоняют мяч по стадиону в Канберре. Они играют в пеший футбол. Он уже давно популярен в Англии, а недавно добрался и сюда.
[Келли Стиртон, сотрудница организации Capital Football]:
«В Канберре прогулочный футбол существует уже два года. Всё начиналось с десяти игроков, сейчас их почти 200».
Пеший футбол предназначен для мужчин и женщин старше 45 лет. В него играют и бывшие заядлые футболисты, и те, кто никогда не выходил на футбольное поле.
[Джули Херд, футболистка]:
«В детстве я смотрела футбол с отцом. Сама играю 14 лет. Начала уже после 40. Мне нравится футбол».
Неспешная игра позволяет вести активный образ жизни, не создавая большой нагрузки на организм. При этом укрепляются сердечно-сосудистая система и мышцы ног.
[Алан Джексон, футболист]:
«Мы играем с друзьями, и это весело. Большая часть нашей команды играет второй год, так что мы просто наслаждаемся этим».
[Джули Херд, футболистка]:
«Здесь царит дружеская атмосфера, и нет чрезмерной нагрузки, если только сам не захочешь этого. Поэтому всё просто и весело».
Пеший футбол зародился в Великобритании. Сейчас там существует почти тысяча клубов для любителей этого вида спорта. Также регулярно проходят соревнования.
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