Пожилые австралийцы наслаждаются игрой в пеший футбол

Пожилые австралийцы не спеша гоняют мяч по стадиону в Канберре. Они играют в пеший футбол. Он..

Пожилые австралийцы не спеша гоняют мяч по стадиону в Канберре. Они играют в пеший футбол. Он уже давно популярен в Англии, а недавно добрался и сюда.

[Келли Стиртон, сотрудница организации Capital Football]:

«В Канберре прогулочный футбол существует уже два года. Всё начиналось с десяти игроков, сейчас их почти 200».

Пеший футбол предназначен для мужчин и женщин старше 45 лет. В него играют и бывшие заядлые футболисты, и те, кто никогда не выходил на футбольное поле.

[Джули Херд, футболистка]:

«В детстве я смотрела футбол с отцом. Сама играю 14 лет. Начала уже после 40. Мне нравится футбол».

Неспешная игра позволяет вести активный образ жизни, не создавая большой нагрузки на организм. При этом укрепляются сердечно-сосудистая система и мышцы ног.

[Алан Джексон, футболист]:

«Мы играем с друзьями, и это весело. Большая часть нашей команды играет второй год, так что мы просто наслаждаемся этим». [Джули Херд, футболистка]:

«Здесь царит дружеская атмосфера, и нет чрезмерной нагрузки, если только сам не захочешь этого. Поэтому всё просто и весело».

Пеший футбол зародился в Великобритании. Сейчас там существует почти тысяча клубов для любителей этого вида спорта. Также регулярно проходят соревнования.

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