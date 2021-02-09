Наводнения во Франции топят жилые дома
Во Франции затопило восточный пригород Парижа – Эсбли. Река Марна, которая впадает в Сену, вышла из..
Дата загрузки: 2021-02-09
Вода зашла в жилые дома.
[местный житель]:
«Я из третьего дома. Думаю, у меня там до полутора метров воды».
В 2018 году в Эсбли было ещё более сильное наводнение, и местные жители не были готовы к новому.
[местный житель]:
«Раньше такое было раз в 10-15 лет, а теперь – каждый год».
В местной ратуше организовали эвакуационный центр. Работники мэрии развозят нуждающимся воду и хлеб.
[Мари, сотрудница мэрии]:
«Утром мы смогли посетить всех жителей. Мы на связи с ними на случай, если им что-то нужно».
Власти говорят, что уровень воды больше не повышается и в течение недели должен постепенно упасть.
В целом метеорологическая служба Франции предупредила об угрозе наводнений семь департаментов.
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