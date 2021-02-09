Наводнения во Франции топят жилые дома

Во Франции затопило восточный пригород Парижа – Эсбли. Река Марна, которая впадает в Сену, вышла из..

Во Франции затопило восточный пригород Парижа – Эсбли. Река Марна, которая впадает в Сену, вышла из берегов в результате продолжительных ливней. Оранжевое предупреждение об опасности выпустили ещё в пятницу.

Вода зашла в жилые дома.

[местный житель]:

«Я из третьего дома. Думаю, у меня там до полутора метров воды».

В 2018 году в Эсбли было ещё более сильное наводнение, и местные жители не были готовы к новому.

[местный житель]:

«Раньше такое было раз в 10-15 лет, а теперь – каждый год».

В местной ратуше организовали эвакуационный центр. Работники мэрии развозят нуждающимся воду и хлеб.

[Мари, сотрудница мэрии]:

«Утром мы смогли посетить всех жителей. Мы на связи с ними на случай, если им что-то нужно».

Власти говорят, что уровень воды больше не повышается и в течение недели должен постепенно упасть.

В целом метеорологическая служба Франции предупредила об угрозе наводнений семь департаментов.

Короткая ссылка на эту страницу: