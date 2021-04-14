Группа волонтёров проводит 40 дней в изоляции в подземной пещере

Эти 15 мужчин и женщин 15 марта спустились во французскую пещеру Ломбрив в 60 километрах от..

Эти 15 мужчин и женщин 15 марта спустились во французскую пещеру Ломбрив в 60 километрах от границы с Испанией.

В этом месте они в общей сложности проведут 40 дней в полнейшей темноте без каких-либо устройств для измерения времени и контактов с внешним миром.

Такой необычный эксперимент решили провести для того, чтобы понять, как на человеческий мозг влияет среда, где можно полностью потерять счёт времени.

[Жереми Румен, менеджер эксперимента]:

«Мы, действительно хотим получить полную картину того, как они живут, как они определяют время и как адаптируются к такой среде и такой ситуации».

В целом для 15 человек в подземную пещеру опустили четыре тонны еды. Отрезанные от любых средств определения времени, таких как дневной свет, часы или телефоны, участники эксперимента начали ориентироваться на естественные потребности организма. То есть, они спят, когда устают, и едят, когда чувствуют голод.

Электричество вырабатывают с помощью педальной динамо-машины. А доступ к воде есть в самой пещере. За мозговой активностью участников следят с помощью специальных сенсоров.

[Жереми Румен, менеджер эксперимента]:

«Наша цель в том, чтобы понять, как люди, особенно непрофессионалы, я имею в виду из повседневной жизни, могут адаптироваться к серьёзным изменениям».

Все собранные данные обрабатывает команда учёных из Института адаптации человека, работающая с партнерскими лабораториями во Франции и Швейцарии.

Исследователи надеются, что эксперимент поможет готовить астронавтов для длительных космических миссий, а также моряков для жизни на подлодках.

Участников эксперимента отбирали из числа волонтёров. Они покинут пещеру 23 или 24 апреля.

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