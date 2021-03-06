Где хранятся жемчужины Лувра, которые редко видят в залах музея

Знаменитый Лувр до пандемии принимал по десять миллионов посетителей в год. Но сейчас бесценными шедеврами искусства..

Знаменитый Лувр до пандемии принимал по десять миллионов посетителей в год. Но сейчас бесценными шедеврами искусства никто не любуется, разве что охрана да некоторые сотрудники музея.

Со стены улыбается Мона Лиза, неподалёку замерли в разных позах персонажи картины «Брак в Кане Галилейской». А вот и коронация Наполеона, запечатлённая Жаком Луи Давидом.

Но в Лувре есть и не менее ценные сокровища, которые в основном скрыты от глаз гостей. Это экспонаты отдела графического искусства. Их выставляют изредка и ненадолго. Бумага слишком чувствительна к свету, к тому же рисунков очень много.

[Ксавье Сальмон, сотрудник Лувра]:

«Отдел графического искусства в Лувре – наиболее скрытый от глаз людей, поскольку эти работы не выставляются на постоянной основе. Но это экстраординарное хранилище образцов человеческого творчества. Мы собрали 250 тысяч произведений искусства в самом сердце Лувра. Это рисунки, пастели и миниатюры».

Коллекция охватывает период с IX по XIX века. Здесь хранятся редкие работы нидерландского живописца Рогира ван дер Вейдена. Подобные рисунки трудно купить на аукционах, поскольку они уже разошлись по многим коллекциям.

А это рисунок итальянского художника Таддео Гадди. Фреску с таким изображением он сделал для базилики Санта-Кроче во Флоренции.

[Ксавье Сальмон, сотрудник Лувра]:

«Рисунок Таддео Гадди был выполнен в 1338 году, то есть в XIV веке. Вслед за (художником XIII века) Джотто он стал использовать перспективу. Этот религиозный сюжет называется «Введение Марии во храм». И очень впечатляет то, как искусно использованы краски. Гадди смешивал их с водой и наносил на бумагу».

Обычно отдел графического искусства посещали 800 человек в год. В основном это были студенты, художники и эксперты. Они заранее изучали работы, а потом записывались и приходили сюда, чтобы рассмотреть их вблизи.

[Ксавье Сальмон, сотрудник Лувра]:

«Очень печально, что мы пока не можем принимать гостей. Но нам повезло, что вся коллекция выложена в Интернете. Люди могут зайти на наш ресурс, посмотреть фотографии, ознакомиться с информацией и подготовиться к будущему визиту».

Лувр закрыт с 30 октября. Когда откроется, пока не известно.

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