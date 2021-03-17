Новые фрагменты свитков Мёртвого моря нашли в израильской пещере

Израильские археологи сделали ценную находку в пещерах возле Мёртвого моря. Артефакты включают фрагменты библейского текста, подобных которым не находили уже 60 лет.

Также найдены древние монеты, частично мумифицированный скелет ребёнка возрастом 6000 лет и целая плетёная корзина, возраст которой, предположительно, составляет 10 500 лет. Как считают археологи, теперь она станет старейшей в мире.

Учёные обследовали более 80 километров полосы пещер в пустыне на берегу Мёртвого моря. Проект был беспрецедентным. Они работали на опережение, ведь в этой местности также орудуют нелегальные охотники за древностями.

[Эйтан Клейн, сотрудник Управления древностями Израиля]:

«Исследование такого масштаба в Иудейской пустыне никогда раньше не проводилось. Мы обследовали почти 100 километров скал, и вы видите результаты».

Фрагменты текста возрастом около 2000 лет содержат библейские стихи и соответствуют свитку, обнаруженному около 60 лет назад. Именно тогда в этом районе сделали находку подобной значимости.

[Орен Эйблман, сотрудник Министерства по делам древностей]:

«Это новые кусочки пазла, которые дополнят общую картину того периода и найденных рукописей. Несмотря на то, что эти кусочки небольшие, они предоставили нам новую информацию, которой мы раньше не знали».

Это новый отрывок из собрания рукописей и фрагментов древних еврейских текстов, которые называют свитками Мёртвого моря. Впервые их обнаружили в 1947 году местные бедуины в пещерах Кумрана, примерно в 20 километрах к востоку от Иерусалима.

Свитки, которые также называют Кумранскими рукописями, дали представление о еврейском обществе и религии до и после времён Иисуса. За их открытием последовали активные раскопки, но в конце концов поиски прекратились. Возобновили их лишь в 2017 году, когда на чёрном рынке обнаружили новые свитки.

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