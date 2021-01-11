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Австралийские лягушки быстро восстанавливаются после пожаров

Австралийские лягушки быстро восстанавливаются после пожаров

Прошёл год с тех пор, как лесные пожары опустошили миллионы гектаров буша по всей Австралии. Как..

Дата загрузки: 2021-01-11

Прошёл год с тех пор, как лесные пожары опустошили миллионы гектаров буша по всей Австралии. Как считается, миллиарды животных сгорели или потеряли среду обитания. При этом новый исследовательский проект показал, что популяции лягушек восстанавливаются быстрее, чем ожидалось.
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