Bloomberg признал Илона Маска самым богатым человеком в мире

Глава Tesla и предприниматель-миллиардер Илон Маск обогнал главу Amazon Джеффа Безоса и стал самым богатым человеком..

Глава Tesla и предприниматель-миллиардер Илон Маск обогнал главу Amazon Джеффа Безоса и стал самым богатым человеком в мире. Об этом 7 января сообщили Bloomberg News.

В отчёте говорится, что, учитывая рост акций Tesla в четверг, чистый капитал 49-летнего Маска составляет 188 миллиардов 500 миллионов долларов. Это на полтора миллиарда больше, чем у Безоса.

Личное благосостояние Маска выросло в прошлом году за счёт более чем восьмикратного роста акций компании Tesla, которая стала самым дорогим в мире производителем автомобилей.

Согласно отчету Bloomberg, миллиардеру принадлежит 20% акций автопроизводителя. В четверг их стоимость выросла на 7,4% до рекордного уровня.

При этом у Forbes другие данные. В его списке миллиардеров Маск по-прежнему на втором месте. От Безоса он отстаёт на 7,8 миллиарда долларов.

Ранее Маск был соучредителем компании интернет-платежей PayPal. Позже её продал. Теперь он возглавляет одну из самых футуристических компаний в мире.

Помимо Tesla, он глава компании SpaceX, а также стартапа Neuralink. Последний занимается разработкой нейронных интерфейсов, которые позволяют подключать мозг человека к компьютеру.

Маск также основал Boring Company. Она занимается строительством туннелей под оживлёнными городскими улицами для полностью электрической системы общественного транспорта.

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