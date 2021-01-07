В нескольких штатах Индии обнаружены вспышки птичьего гриппа

В Индии за несколько дней умерли тысячи птиц. Причиной гибели стал птичий грипп H5N8. [Гирирадж Сингх,..

[Гирирадж Сингх, глава департамента животноводства Индии]:

«Больше всего случаев птичьего гриппа в Индии – в Керале. Там умерло почти 25 тысяч уток. Индийское правительство и власти штатов внимательно следят за ситуацией. Образцы из всех штатов поступают в лаборатории Бхопала».

В Индии за несколько дней умерли тысячи птиц. Причиной гибели стал птичий грипп H5N8.

В штате Керала ветеринары начали выбраковку уток. Они планируют умертвить несколько десятков тысяч птиц.

Также 2400 умерших пернатых обнаружили в штате Химачал-Прадеш. Это перелётные птицы, в основном – гуси. В штатах Раджастхан и Мадхья-Прадеш умерли сотни ворон. У всех этих птиц подтвердили грипп H5N8.

Между тем индийские власти говорят, что причин для паники нет. Пока в стране не выявлено ни одного случая передачи вируса от птицы человеку.

[Рокде, глава отдела животноводства штата Мадхья-Прадеш]:

«Вирус H5N8, обнаруженный у ворон, не очень опасен. Но все мы готовы предпринять шаги по обеспечению безопасности и проверить этих птиц. Мы также попросили местные администрации следить за птицефабриками их районов. Если какая-нибудь птица умрет, они должны немедленно отправить образцы в лаборатории, чтобы мы приняли срочные меры».

Также, по словам специалистов, вирус не может передаться через мясо птицы и яйца при употреблении в пищу, если их тщательно готовить при высокой температуре.

Птичий грипп впервые выявили в Италии более ста лет назад. Индия сообщила о первой вспышки эпидемии в 2006 году. Распространяют грипп мигрирующие птицы. Смертность может составлять от десяти до ста процентов, в зависимости от штамма вируса. При этом домашние птицы менее устойчивы к заболеванию, чем дикие.

Некоторые варианты вируса могут передаваться людям. Такие случаи были в Китае, Вьетнаме, Таиланде и других странах.

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