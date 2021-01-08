В Бразилии от COVID-19 умерло более 200 000 человек

Бразильские пляжи наводнили отдыхающие. А в переполненных больницах тем временем борются за жизнь пациентов с коронавирусом...

Бразильские пляжи наводнили отдыхающие. А в переполненных больницах тем временем борются за жизнь пациентов с коронавирусом. Общее число заражённых в стране достигает почти восьми миллионов, умерших уже более 200 тысяч.

[Александр Найми Барбоза, завкафедрой инфектологии Университета Сан-Паулу]:

«Первая в Бразилии смерть от COVID была в марте 2020 года. С тех пор стране потребовалось всего десять месяцев, чтобы достичь отметки в 200 тысяч смертей от коронавируса».

В Бразилии вторая волна эпидемии началась в ноябре. Каждый день регистрируют десятки тысяч новых случаев. По данным на 7 января, за сутки выявили более 87 тысяч заражённых. Это антирекорд. Количество смертей тоже высокое и колеблется от ста до полутора тысяч в день.

В ближайшие дни в Бразилии начнут выпускать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». В страну уже доставили клеточный материал для производства препарата. Также вскоре начнутся переговоры с Россией о поставке готовой вакцины.

Ранее президент Жаир Болсонару обещал выделить почти четыре миллиарда долларов на покупку препарата, который одобрит национальный регулятор. Пока утверждённой вакцины нет.

Минздрав страны готовится провести масштабную иммунизацию. Планируют вакцинировать 70% двухсотмиллионного населения Бразилии.

Между тем Бразилия отстала от соседних Чили и Аргентины, где вакцинация уже идёт полным ходом.

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