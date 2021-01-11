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Подсластить пилюлю: немецкий пекарь делает торты в виде шприца с вакциной

Подсластить пилюлю: немецкий пекарь делает торты в виде шприца с вакциной

Пекарня в немецком городе Дортмунд делает торты в виде шприца с вакциной от коронавируса. Как раз..

Дата загрузки: 2021-01-11

Пекарня в немецком городе Дортмунд делает торты в виде шприца с вакциной от коронавируса. Как раз сейчас во многих странах идёт вакцинация населения. Однако привиться спешат далеко не все из-за недоверия к новым препаратам.

[Тим Кортуэм, кондитер]:
«Сначала мы побаивались, что это будет слишком мрачно. Но потом всё-таки решили так сделать. Ведь даже для противников вакцины эти торты забавные, от них не будет побочных эффектов. И вполне можно вернуться за вторым тортом, потому что он очень вкусный».

В этой кондитерской уже не первый раз разрабатывают для изделий дизайн, связанный с пандемией. В марте здесь продавали торты в виде рулонов туалетной бумаги.

[Тим Кортуэм, кондитер]:
«Идею со шприцом подал наш знакомый. А дизайн в виде рулона бумаги создали после разговоров с покупателями».

Весной творческий подход к работе помог кондитерской увеличить продажи, упавшие во время карантина. Сейчас пекари тоже надеются на успех.
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