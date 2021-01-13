В Африке нашли двух карликовых жирафов

Высокий рост – это преимущество жирафов перед другими парнокопытными. Он позволяет им доставать листья с крон..

Высокий рост – это преимущество жирафов перед другими парнокопытными. Он позволяет им доставать листья с крон больших деревьев. Однако недавно в разных концах Африки обнаружили двух карликовых жирафов. Учёных это поразило.

Обычно самцы вырастают до шести метров, самки – чуть ниже. Но в Намибии исследователи обнаружили жирафа ростом два метра 60 сантиметров. А в национальном парке Мурчисон-Фоллс в Уганде учёные увидели парнокопытное, выросшее только до двух метров 80 сантиметров.

[Джулиан Феннесси, соучредитель Фонда сохранения жирафов]:

«Похоже, это годовалый жираф. Мы очень удивились, увидев его, и провели небольшое исследование. Нам, вероятно, придётся провести и генетическое исследование, если мы хотим понять больше. Но уже сейчас можно точно сказать, что это карликовый жираф».

Начальные результаты исследования опубликовали в Британском медицинском журнале. У обоих карликовых жирафов сохранились длинные шеи, однако ноги стали короткими.

Исследователи считают, что это произошло в результате нарушения развития скелета – дисплазии. Такое заболевание бывает у людей и домашних животных, но в дикой природе встречается редко.

По мнению специалистов, у карликовых жирафов нет никаких преимуществ по сравнению с их собратьями нормального роста.

Жирафы обитают в африканских саваннах. За последние 30 лет численность этих животных сократилась на 40%, и в дикой природе осталось примерно 110 тысяч особей.

[Джулиан Феннесси, соучредитель Фонда сохранения жирафов]:

«Жирафы определённо в опасности. Мы называем этот процесс безмолвным вымиранием».

Впрочем, Фонд сохранения жирафов помогает разным странам защитить этих парнокопытных от исчезновения. Благодаря совместным усилиям в последние десять лет жирафов стало больше.

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