В Аргентине вылечили и вернули в океан 12 магеллановых пингвинов

Аргентинские биологи вернули в дикую природу 12 спасённых магеллановых пингвинов. Птиц доставили на пляж курорта Сан-Клементе-дель-Тую. Несколько минут прощания, и вот пингвины уже спешат к Атлантическому океану.

Ранее сотрудники реабилитационного центра «Фонд Мундо Марино» нашли птиц в истощённом состоянии. У них также было обезвоживание. Из-за проблем со здоровьем у пингвинов медленно проходила линька, и они не могли оставаться в холодной воде.

[Серхио Родригес, биолог]:

«Пингвинов лечили с помощью сбалансированного питания. Об этом позаботились диетологи и ветеринары. Птицы выздоровели, и их выписали из ветеринарной клиники».

Этот вид пингвинов получил своё название в честь португальско-испанского мореплавателя Фернана Магеллана. Колонии таких птиц можно увидеть на патагонском побережье, Огненной Земле, островах Хуан-Фернандес и Фолклендах.

В дикой природе насчитывается примерно три миллиона магеллановых пингвинов.

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