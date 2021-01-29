В Великобританию планируют привезти стадо зубров и ищут для них рейнджера
В британском графстве Кент ищут рейнджеров для охраны зубров. Такая вакансия появилась впервые в истории страны...
Дата загрузки: 2021-01-29
Теперь две благотворительные организации Kent Wildlife Trust и Wildwood Trust планируют поселить небольшое стадо животных в лесу графства Кент. Зубров привезут из Нидерландов, Румынии или Польши. Они будут жить в дикой природе, но на огороженной территории площадью 500 гектаров.
[Стэн Смит, сотрудник организации Kent Wildlife Trust]:
«Рейнджеры будут ежедневно заботиться о зубрах, но не контактируя с ними. Мы хотим, чтобы эти животные оставались дикими, поэтому будем наблюдать за ними на расстоянии и следить за тем, чтобы они были здоровыми».
В заповеднике уже есть два зубра, но они не смогут вести дикий образ жизни.[Вики Брейкелл, сотрудница организации Wildwood Trust]:
«Они очень привыкли к людям и сильно зависят от дополнительного питания, которое мы им даём. Полудикие зубры, которых мы привезём с разных пастбищ, поведут себя так как надо: не будут слишком тянуться к людям и будут знать, где искать корм».
Стадо зубров должно принести положительные изменения лесу в Кенте. Специалисты называют этих животных «инженерами экосистемы». Они обгладывают кору и валят деревья, что создаёт благоприятную среду обитания для других лесных жителей.[Стэн Смит, сотрудник организации Kent Wildlife Trust]:
«Так мы хотим попытаться разрешить кризис в области биоразнообразия. Наша проблема в том, что мы не можем должным образом заботиться о лесах. Требуется очень много рабочей силы, чтобы сделать что-то полезное для дикой природы. Но у зубров это получится, поскольку для них это просто естественный образ жизни».
Для охраны зубров требуется два рейнджера, но сотрудники благотворительных организаций получили уже сотни заявок.
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