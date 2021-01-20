В кенийском заповеднике вывели более 70 исчезающих лесных антилоп бонго

Эти пугливые лесные антилопы относятся к виду бонго. Они обитают в Центральной Африке. А этот восточный,..

[Мордехай Огада, эколог]:

«В дикой природе осталось менее 100 особей. Поэтому очень важно сохранить этот вид».

Эти пугливые лесные антилопы относятся к виду бонго. Они обитают в Центральной Африке. А этот восточный, более крупный подвид населяет только Кению. Причём он находится под угрозой исчезновения. В национальном парке «Маунт-Кения» уже 17 лет стараются спасти популяцию.

Популяция бонго сократилась из-за чрезмерной охоты, вырубки лесов и соседства с фермами, которое оказалось опасным. Лесные антилопы паслись в тех же местах, что и коровы. В итоге диких животных стала косить чума крупного рогатого скота.

В 2004 году в рамках программы разведения в заповедник доставили 18 бонго из зоопарков в США.

[Мордехай Огада, эколог]:

«Животные, возвращённые сюда, в основном родились от бонго, пойманных здесь. Их разводили в США для демонстрации в зоопарках, а некоторых – даже для охоты».

Антилопам пришлось долго привыкать к новым условиям.

[Филипп Ковьер, директор нацпарка «Маунт-Кения»]:

«Бонго вернулись из зоопарков, где среда сильно отличается от среды в заповедниках. Поэтому им нужно очень много времени для акклиматизации – должны родиться несколько поколений».

В национальном парке появились на свет уже более 70 бонго. 25 из них планируют выпустить в дикую природу. Но это будет охраняемая территория на склоне горы Кения. Под заповедную зону выделят более 300 гектаров. Потом бонго будут переселять в обычные леса по всей Кении.

При этом специалисты отмечают, что важно восстанавливать среду обитания антилоп. Она сокращается из-за вырубки деревьев и другой деятельности человека.

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