В Чили нашли окаменелость ранее неизвестного животного возрастом 74 млн лет

Останки нового млекопитающего эры динозавров обнаружили при раскопках в области Магальянес на юге Чили. В руки..

[Серхио Сото, палеонтолог]:

«Самое интересное в этой находке – это то, что животное, вероятно, было всеядным. Об этом можно судить по найденной челюсти, которая хорошо сохранилась. Животное питалось растениями, насекомыми и другими беспозвоночными».

Останки нового млекопитающего эры динозавров обнаружили при раскопках в области Магальянес на юге Чили. В руки учёных попала нижняя челюсть животного с пятью зубами. Млекопитающее жило примерно 74 миллиона лет назад. Новый вид назвали «оретериум цен», или «пятизубый зверь».

По мнению учёных, голова оретериума была не более четырёх сантиметров в длину, а длина тела не превышала 30 сантиметров.

[Серхио Сото, палеонтолог]:

«Эта находка важна и тем, что даёт более полную картину о животном по сравнению с другими окаменелостями, найденными в Южной Америке. До сих пор встречались только зубы или маленькие фрагменты челюсти без зубов».

Исследователи считают, что миллионы лет назад, когда Анды только формировались, Патагония выглядела иначе. Климат здесь был влажнее, росли деревья и жили разнообразные животные. Причём не только динозавры и летающие ящеры, но и млекопитающие разных видов, птицы, змеи и черепахи.

Учёные надеются найти ещё много окаменелостей в южной части Чили.

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