Еврокомиссия одобрила продажу искусственных сердец французской фирмы Carmat

Изготовитель искусственных сердец компания Carmat во втором квартале этого года начнёт продажу своих устройств в ЕС...

Изготовитель искусственных сердец компания Carmat во втором квартале этого года начнёт продажу своих устройств в ЕС. Европейская комиссия недавно одобрила разработки фирмы.

В свете нехватки доноров искусственное сердце пригодится пациентам с терминальной стадией сердечной недостаточности. Вместо больницы они смогут быть дома.

[Стефан Пьят, глава Carmat]:

«Идея создать такое сердце родилась около 30 лет назад. Это устройство должно временно заменить трансплантации сердца. Оно с физиологической точки зрения работает как сердце человека. Оно пульсирует, саморегулируется и совместимо с кровью».

Свой продукт компания называет «мостом» к трансплантации. Он не считается постоянным имплантом.

[Стефан Пьят, глава Carmat]:

«Оно позволит молодым людям с большой ожидаемой продолжительностью жизни ждать донорского сердца. Также оно пригодится пациентам, которых не включают в список ожидающих органы, поскольку у них есть сопутствующие осложнения. Устройство поможет им прожить как можно дольше».

Биопротез состоит из двух желудочковых полостей и биомембраны. Вместе с батареями весит около 900 граммов. Для сравнения, обычное сердце весит приблизительно 300 граммов.

В 2021 году компания планирует производить по 10 искусственных сердец в месяц. При этом стоимость одного превышает 150 тысяч евро, поэтому разработчик будет добиваться того, чтобы устройства покупали за счёт систем социального обеспечения.

По некоторым оценкам, во Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании пересадки сердца ожидает около 2000 пациентов с терминальной стадией сердечной недостаточности.

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